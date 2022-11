«Quem me dera também ser português»: adeptos do United rendidos a Dalot

Came across this video on Facebook of the bishop blaize today singing about "Diego" Dalot, whoever he is pic.twitter.com/sRwSEinT6Q — SHERW00D (@__SteV2) October 30, 2022

Primeiro dentro campo. Diogo Dalot está nomeado para jogador de outubro do Manchester United, concorrendo com Casemiro e Lisandro López. A votação será conhecida esta quinta-feira, depois de um mês em que o lateral português foi titular em nove jogos. Só num deles, diante do Sheriff, é que acabou por não fazer os 90 minutos, sendo que até marcou um golo.O momento atual no Manchester United agrada ao jogador, tal como fez questão de referir numa entrevista recente ao ‘The Times’. "Olhando para trás, comecei bem quando José Mourinho esta cá. Depois mudámos de treinador e as coisas mudaram para mim. O empréstimo foi um ponto de viragem para mim, no sentido de estar em forma outra vez e capaz de jogar muitos jogos seguidos e desfrutar do meu jogo outra vez - que tinha perdido quando estava cá. Acima de tudo, permitiu-me provar que sou um bom jogador. Mostrei que posso jogar a este nível. Para mim, ainda não é algo estabelecido – ainda tenho muito para melhorar - mas acho que já mostrei às pessoas que tenho potencial", atirou Dalot.Confrontado com o futuro, o português apontou a metas para o imediato. "Não sou de fazer planos a longo prazo. Vivo época a época, mês a mês e apenas quero ajudar a equipa. Neste momento, as minhas ambições são estar no Mundial e ajudar a minha Seleção e, no final da época, lutar por troféus aqui. Dar troféus a estes adeptos porque eles merecem", acrescentou.Agora, fora de campo. O alcance das redes sociais fazem com que se tenha descoberto que os adeptos do United já criararam uma música para Diogo Dalot. O conteúdo não pode ser totalmente descrito aqui pela linguagem, mas ficam algumas frases: "És o amor da minha vida" e "quem me dera também ser português", gritam os adeptos, sendo que alguns lhe chamam... Diego.