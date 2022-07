«Queremos 300 milhões mais o Bruno»: a insólita reação do RB Salzburgo a rumor sobre Sesko

We want 300 million + Bruno https://t.co/QPKc4jzjJA — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) July 25, 2022

Com o mercado de transferências a aproximar-se do seu ponto intermédio, os rumores continuam a surgir e a ganhar cada vez mais força. Os especialistas na matéria lançam notícias, algumas verdadeiras, outras nem tanto. E isso acaba por dar aso a reações inusitadas dos envolvidos nesse assunto, sejam eles jogadores como treinadores. Já aqui demos conta de algumas reações de futebolistas, mas há também clubes que não têm problema em usar as redes sociais para fazê-lo. Como o caso do RB Salzburgo...Tudo começa num 'tweet' de Fabrizio Romano, que dava conta do interesse do Manchester United em Benjamin Sesko, avançado esloveno de 19 anos que se tem destacado no conjunto austríaco. "É um dos médios que está a ser monitorizado, considerado um 'jogador mesmo talentoso', mas não é um negócio iminente ou avançado de momento", escreveu Romano.Ora, um dia depois dessa publicação inicial, o RB Salzburgo recorreu à mesma rede social para colocar uma 'proposta' na mesa: "Queremos 300 milhões mais o Bruno [Fernandes]".