Ralf Rangnick anuncia que Ronaldo está de volta

Ralf Rangnick e o seu sucessor no Man. United: «O clube tem falado com treinadores de topo»

Ralf Rangnick revelou na conferência de imprensa do jogo de amanhã, com o Everton, que Cristiano Ronaldo está de volta à equipa. O craque português não defrontou o Leicester na semana passada, por se encontrar engripado."O Cristiano está de volta", explicou o alemão, fazendo em seguida o ponto da situação relativamente aos ausentes. "O Luke [Shaw] ainda está lesionado, vai estar fora nas próximas duas ou três semanas. O Cavani, o Varane e o McTomiany também estão lesionados."Depois, explicou o que espera da equipa: "Personalidade, energia e empenho. Queremos ganhar o jogo e esperamos uma atmosfera que provavelmente será semelhante à que encontrámos no jogo com o Leeds. Estamos conscientes da importância que o encontro tem para as duas equipas, mas o mais importante será, provavelmente, a mentalidade e a atitude."O Manchester United, que está na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões, vem de um empate com o Leicester (1-1). É nesta altura 7.º na Premier League, a três pontos do quarto lugar e a 22 do primeiro.