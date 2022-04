Ralf Rangnick explica condição física de Bruno Fernandes depois do acidente de viação

Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, foi esta segunda-feira questionado na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Liverpool sobre a condição física de Bruno Fernandes, que esta manhã esteve envolvido num acidente de viação "Ele esteve no treino com a equipa, obviamente o acidente aconteceu quando ele estava a caminho de Carrington [centro de treinos dos red devils]. Tanto quanto sei ninguém ficou ferido. Ele está bem e está em condições para amanhã", explicou o treinador.O técnico foi também inquirido sobre o jejum Paul Pogba e a influência que o Ramadão pode ter nas suas escolhas para a partida. "Não, como profissional está habituado a isso. Ele sabe como lidar com a situação, não creio que afete o seu jogo ou o seu desempenho. Não falámos sobre isso."Já o que diz respeito ao encontro, Rangnick acredita num bom resultado em Anfield. "Podemos não ser favoritos para a maioria das pessoas, mas sabemos que se conseguirmos elevar o nosso nível de jogo, podemos jogar bem e temos hipóteses de conseguir os três pontos. Esta é a nossa ambição para amanhã."