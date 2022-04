Ralf Rangnick: «Não me arrependo de ter vindo mas todos sabemos que não é uma equipa fácil»

Ralf Rangnick, treinador interino do Manchester United, garante que não se arrepende de ter aceitado o projeto de liderar os red devils até ao final da época, mas admite que não tem em mãos uma equipa fácil."Não, não me arrependo em absoluto", assegurou o alemão durante a antevisão do encontro de hoje, diante do Norwich. "Faria tudo outra vez. Como treinador tens sempre de te perguntar o que podias ter feito melhor, mas não me arrependo. Todos sabemos que não é uma equipa fácil, que a situação não foi fácil, ou então eu não estaria sentado aqui", explicou o técnico que em novembro substituiu Ole Gunnar Solskjaer."Nos últimos meses mostrámos que elevámos o nosso nível, mas não da forma regular que eu desejava. Essa é a razão pela qual não estou contente com o que conseguimos até agora", acrescentou o técnico, de 63 anos.Nos últimos 12 jogos o United ganhou apenas três em todas as competições e ocupa o 7.º lugar na classificação da Premier League, a seis pontos do quarto lugar, o último que dá o acesso à Liga dos Campeões.