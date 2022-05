Ralf Rangnick sobre Cristiano Ronaldo: «Não é um 'monstro' a pressionar»

Ralf Rangnick senta-se hoje pela última vez no banco do Manchester United, sem que tivesse conseguido melhorar o rendimento dos red devils, depois da saída de Ole Gunnar Solskjaer do comando técnico da equipa no fim de novembro do ano passado. O treinador alemão, que precisa de ganhar ao Crystal Palace esta tarde para assegurar o 6.º lugar e evitar a ida do United à Conference League, reconhece que as coisas não correram bem."Nunca conseguimos colocar em prática o futebol agressivo e proativo que eu pretendia. Tem a ver com o físico. Devia ter feito mais, devia ter desenvolvido esta equipa de forma mais sustentável", explicou o técnico, que vai ser substituído pelo holandês Erik ten Hag.Depois falou de Ronaldo: "Não estou a culpar o Cristiano, ele esteve muito bem nos jogos, mas não é um 'monstro' a pressionar. Incluindo quando era jovem não gritava 'a outra equipa tem a bola, onde podemos ganhá-la?'."E prosseguiu: "O mesmo acontecia com outros jogadores, por isso, a dada altura tivemos de fazer concessões. Nunca encontrámos o equilíbrio adequado entre o que necessitávamos com e sem bola."Cristiano Ronaldo não vai estar no jogo de hoje com o Crystal Palace, por se encontrar lesionado.