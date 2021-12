Rangnick desiludido após empate: «As nossas exibições têm de ser melhores do que isto»

O Manchester United 'escorregou' esta segunda-feira, ao empatar (1-1) em casa com o penúltimo classificado Newcastle, em jogo da 19.ª jornada da Premier League, num encontro em que os red devils alinharam com três portugueses de início (Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo).





No final da partida, Ralf Rangnick mostrou-se profundamente descontente com a exibição da sua equipa, apontando o dedo à forma como os jogadores dos red devils abordam os lances em que têm de disputar a posse de bola com um adversário."Não gostei da exibição, de todo. Hoje não conseguimos controlar o jogo, à exceção de alguns momentos em que fomos capazes de fazê-lo. Digo-o sobretudo no que diz respeito à energia dos jogadores, à sua frescura física, de quem consegue ganhar as segundas bolas. Em todos esses aspetos não estivemos ao nosso melhor hoje. O único aspeto positivo é que somámos mais um ponto mas as nossas exibições têm de ser melhores do que isto", começou por dizer o técnico alemão do Manchester United, em declarações à 'Sky Sports' citadas pela 'BBC'.

"Temos de estar preparados para ganharmos os duelos diretos e hoje isso não aconteceu com frequência. Quando tínhamos o controlo da bola, muitas vezes entregávamos ao adversário, mesmo no lance do golo, e isso não torna as coisas mais simples, pelo contrário. Hoje não foi uma questão de linguagem corporal, mas sim uma questão física. Se queres ser competitivo tens de ser mais duro e isso não aconteceu aqui hoje. Os nossos maiores problemas foram os erros que cometemos. Mesmo quando empatámos a partida não estávamos a ser capazes de controlar o jogo e tomar as melhores decisões", continuou.



De seguida, Ralf Rangnick explicou o que pretendia com as alterações que foi fazendo na equipa, incluindo a chamada de Cavani a jogo, ele que viria a marcar o único golo do Manchester United na partida.

"Tínhamos um golo de desvantagem e precisávamos de correr o risco. Em algumas situações, incluindo a jogada que resulta no golo, estivemos bem e com o Edinson [Cavani] tínhamos mais um avançado perigoso e pronto para criar mossa", disse, lançando o repto ao próximo duelo na Premier League, diante do Burnley. "Dentro de três dias temos o nosso próximo jogo. Temos de ser capazes de fazer melhor. Não devemos desculpar-nos - temos de fazer melhor e sermos mais físicos. Não estava contente com a nossa exibição quando tínhamos a posse da bola ou até mesmo no momento em que tínhamos de pressionar o adversário.