Rangnick e a vitória sobre o Leeds: «Podíamos e devíamos ter marcado mais dois golos»

Ralf Rangnick era um treinador satisfeito após o triunfo (2-4) do Manchester United diante do Leeds, num jogo em que Bruno Fernandes se destacou."[A vitória] foi ótima para todos no clube, adeptos e jogadores, sabíamos que tínhamos que vencer, ainda para mais depois dos resultados de ontem. Vamos continuar. Espero que esta experiência de hoje também nos dê uma energia adicional para a Liga dos Campeões e para os próximos jogos da Premier League", referiu o técnico dos red devils aos meios do clube e à Sky Sports."Sabemos que precisamos de vencer. Não vai mudar nada para o resto da temporada. Temos de somar o máximo de pontos que pudermos e este foi um daqueles jogos em que tivemos de vencer", acrescentou, alertando para a rapidez com que as coisas mudam no futebol."Podem ver a rapidez com que as coisas podem mudar, tivemos uma experiência semelhante com o Aston Villa. Cinco minutos após o segundo golo [do Leeds], voltámos ao jogo, controlámos nos últimos 20 minutos, poderíamos e deveríamos ter marcado mais dois golos. Acho que a primeira oportunidade que Anthony Elanga teve foi mais clara do que a que concretizou no final", destacou, tendo ainda comentado a situação que envolveu o jovem jogador e um adversário, que levou a alguns empurrões entre outros jogadores, já perto do fim da partida."Pelo que sei, há uma investigação em andamento no Leeds United [sobre possíveis objetos que possam ter sido lançados]. Penso que nada aconteceu no final. Anthony Elanga parecia bem, estava feliz por marcar o golo. Claro que coisas destas não deveriam acontecer. A atmosfera [no estádio] era muito boa. Não queria que nada acontecesse em relação a possíveis cartões amarelos ou vermelhos. Nestas ocasiões há que manter a calma", assumiu.