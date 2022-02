Rangnick e o alegada disputa pela braçadeira entre Maguire e Cristiano Ronaldo: «É um absurdo»

Ralf Rangnick desmentiu esta sexta-feira as notícias que davam conta em Inglaterra de uma alegada 'luta' entre Harry Maguire e Cristiano Ronaldo pela braçadeira de capitão do Manchester United. O central inglês já tinha deixado uma mensagem nas redes sociais a contrariar essa informação e agora foi o técnico dos red devils a comentar a situação, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo (14h00) com o Leeds."Isso é um absurdo. Nunca falei com nenhum jogador sobre um possível mudança de capitão. O Harry tem noção disso, assim como o Cristiano e todos os outros jogadores. Isso nunca foi um problema para mim. Sou eu quem decide quem é o capitão e não há motivos para falar disso com qualquer outra pessoa. O Harry é o capitão e vai continuar a ser até final da época. Não há mais nada a dizer acerca disso", vincou Rangnick, que, ainda assim, revelou ter existido jogadores descontentes no plantel."Tudo o que posso dizer é que houve jogadores descontentes até ao fecho da janela de transferências, porque o plantel era grande, mas isso melhorou de certeza. O ambiente que se vive no balneário é melhor do que foi há algumas semanas. Para nós interessa-nos ter uma boa prestação e mostrar união em campo. Essas são coisas que podemos influenciar", frisou.