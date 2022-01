Rangnick esqueceu-se que deu folga aos jogadores e foi para o centro de treinos... sozinho

Um esquecimento pode acontecer a qualquer um, mas o que sucedeu com Ralf Rangnick não deixa de ser insólito, como conta este sábado o 'Daily Mail'.O treinador do Manchester United apresentou-se no centro de treinos do clube para orientar a sessão de trabalhos na terça-feira, dia seguinte à vitória da equipa de Cristiano Ronaldo diante do Aston Villa para a Taça de Inglaterra. No entanto, após a chegada a Carrington achou estranho a ausência de movimento num dia que deveria ser de trabalho. Para além de nenhum dos jogadores estar presente, também os médicos que costumam fazer os testes à Covid-19 não estavam lá. Foi então que se lembrou que, depois do jogo no dia anterior, tinha dado folga aos jogadores.Ao verificar o lapso, o treinador alemão não teve opção a não ser voltar para casa, mas não se livrou das brincadeiras dos jogadores quando souberam do sucedido."Rangnick foi o assunto no campo no treino. Todos os jogadores brincaram com isto ", contou ao 'Daily Mail' uma pessoa do clube de Manchester.