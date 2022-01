Rangnick não poupa Cristiano Ronaldo

Ralf Rangnick não pensa poupar Ronaldo no embate de hoje com o Wolverhampton, apesar de o luso contar 36 anos e ter atuado quinta-feira frente ao Burnley. “Fisicamente, ele está em forma. Faz tudo, é um profissional de topo. Toma conta do corpo, come os alimentos adequados. Nunca tinha visto um jogador assim aos 36 anos. Bem, o Ibrahimovic é um pouco mais velho [40 anos], sendo, no entanto, outro tipo de jogador. Portanto, não vejo porque razão não há de ele fazer três jogos em oito dias”, diz o técnico do Manchester United, que já vai contar com Bruno Fernandes, ausente no desafio com o Burnley devido a castigo.

Cavani, esse, já sabe que vai permanecer nos red devils até 30 de junho, altura em que expira o contrato. “Ele é provavelmente o único avançado do plantel capaz de jogar de frente e de costas para a baliza. Quero desesperadamente que fique até ao final da época”, vinca o alemão de 63 anos.