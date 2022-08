Rangnick recomendou 4 jogadores antes de sair do United: um deles rumou ao... Man. City

Antes de finalizar em definitivo a sua ligação ao Manchester United e rumar à seleção da Áustria, Ralf Rangnick deixou para trás uma lista de quatro elementos que, no seu entender, os red devils deviam contratar para dar o passo em frente, segundo adianta o «Manchester Evening News'. Quatro recomendações que surgiram de forma natural, até porque, para lá de ser técnico interino, o alemão tinha prometida uma missão futura enquanto consultor do clube de Manchester (algo que não viria a assumir).Três dos alvos apontados por Rangnick 'moravam' no RB Leizpig, o defesa croata Josko Gvardiol - visto como um "jogador a comprar obrigatoriamente" -, Konrad Laimer, médio austríaco de 25 anos que o técnico via como sendo um jogador com potencial para rumar ao Bayern Munique, e ainda o avançado Christopher Nkunku, que recentemente renovou vínculo com os alemães. O outro alvo apontado era o único fora do RB Leizpig e, curiosamente, foi o único que neste defeso mudou de ares... e para o Manchester City, o avançado argentino Julián Álvarez.Nenhuma destas quatro recomendações de Rangnick foram tidas em conta pela direção do clube nem por Erik Ten Hag, que até ao momento neste defeso garantiu Tyrell Malacia, Christian Eriksen e Lisandro Martinez.