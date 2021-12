Rangnick: «Se calhar devíamos também abolir o chá das cinco ou a Rainha...»

Em tempos de pandemia, que tem obrigado vários jogos a serem adiados, alguns treinadores surgiram em público a pedir que a tradição do Boxing Day seja colocada de lado em prol da saúde dos jogadores. Jürgen Klopp ou Pep Guardiola foram dois dos técnicos que se mostraram a favor da mudança - e até foram criticados duramente por essa opinião -, mas há quem não esteja para aí virado. E nem se trata de um treinador inglês, mas sim o alemão Ralf Rangnick, que comanda os destinos do Manchester United."Vejo a Premier League há 40 anos, desde o tempo em que se chamava First Division, e sei bem a tradição que há de se jogar depois do Natal, no 27, no 30 e até mesmo no primeiro dia do ano. Por isso, se alguém vier com a ideia de abolir esta tradição, se também podemos falar em abolir o chá das cinco, a Rainha ou o que seja... Isto é parte da tradição do país e estou muito entusiasmado por ser parte dela pela primeira vez na minha carreira", declarou o técnico alemão, que esta segunda-feira irá comandar o United diante do Newcastle