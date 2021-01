Rashford criticou ajuda do governo a famílias necessitadas... e Boris Johnson já lhe telefonou

Depois de Marcus Rashford se mostrar indignado com os cabazes que estão a ser entregues a famílias carenciadas e que substituem as refeições escolares que as crianças teriam direito a receber caso as escolas não tivessem encerradas - o Reino Unido enfrenta um novo confinamento devido à pandemia covid-19 -, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ligou ao craque do Manchester United para garantir que irá fiscalizar as entregas e que nada faltará às famílias mais necessitadas.





Just had a good conversation with the Prime Minister. He has assured me that he is committed to correcting the issue with the food hampers and that a full review of the supply chain is taking place. He agrees that images of hampers being shared on Twitter are unacceptable. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 13, 2021

I totally agree with you @MarcusRashford, these food parcels do not meet the standards we set out and we have made it clear to the company involved that this is disgraceful. The company concerned has rightly apologised and agreed to reimburse those affected. https://t.co/tVCVhUouRa — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 13, 2021

"Acabei de ter uma boa conversa com o primeiro-ministro. Ele garantiu-me que está empenhado em corrigir o problema com as cestas de alimentos e que está em andamento uma revisão completa do respetivo fornecimento. Ele concordou que as imagens partilhadas no Twitter são inaceitáveis", escreveu Marcus Rashford, nas redes sociais... uma publicação que mereceu pronta resposta do Chefe de Estado britânico. "Cobcordo contigo, Rashford. Essas cestas de alimentos não correspondem aos padrões que estabelecemos e transmitimos à empresa envolvida que isso é vergonhoso. A empresa em questão desculpou-se e concordou em reembolsar as pessoas afetadas", pode ler-se.Marcus Rashford, que em outubro lançou uma campanha contra a fome, intitulada de ‘AllkidsMatter’, depois de ter visto recusada a petição a solicitar que as crianças com dificuldades económicas tivessem direito a refeições gratuitas durante as férias escolares,ao publicar uma fotografia de uma das entregas do governo, onde se podia ver uma pequena quantidade de alimentos que se destinava a uma família inteira.