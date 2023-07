Rashford pensou em sair do Manchester United: «Éramos um pouco rígidos no passado»

A entrada de Erik ten Hag no Man. United deu novo alento à carreira de Rashford, que teve em 2022/23 a sua época mais produtiva (30 golos). E o avançado inglês, de 25 anos, admitiu ontem que chegou a pensou em sair do clube no ano passado. "Antes da chegada do treinador, pensei um pouco nisso. Tudo acontece por uma razão e ele chegou ao clube na altura certa para mim", referiu, salientando a "liberdade" que o novo técnico lhe deu como decisiva.

"Éramos um pouco rígidos no passado. Por vezes não se gosta do nosso futebol e era esse o meu caso. Não estava a desfrutar do meu futebol tanto quanto devia. Por isso, influenciou o meu desempenho. E, em última análise, é assim que sou como pessoa: se não estou feliz, é difícil para mim jogar o meu melhor futebol", concluiu Rashford.