Rashford publica livro e quer incentivar crianças britânicas: «Comecei a ler aos 17 anos»

O internacional inglês Marcus Rashford estabeleceu uma parceria com uma editora, com o objetivo de incentivar as crianças mais desfavorecidas a lerem, com a publicação de livros e a criação de um clube de leitura.

Rashford, jogador do Manchester United, tem-se destacado fora dos relvados devido ao seu compromisso e ativismo em relação à população sem-abrigo e às crianças carenciadas, promovendo as refeições escolares gratuitas.

Um compromisso que mereceu reconhecimento vindo de vários quadrantes, sendo distinguido já este ano como membro da Ordem do Império Britânico.

Na parceria anunciada esta terça-feira com a editora MacMillan, Rashford terá o primeiro livro "És um campeão: descobre o teu potencial, a tua voz e o melhor que podes ser" publicado em maio de 2021, destinado a um público entre os 11 e 16 anos, seguindo-se mais dois, em 2022, estes de ficção.

No projeto com a editora será igualmente criado um clube de leitura e um programa com escritores jovens e ilustradores.

"Apenas comecei a ler aos 17 anos, e isso mudou completamente a minha forma de ver as coisas e a minha mentalidade. Sabemos que existem cerca de 400 mil crianças em todo o Reino Unido que nunca tiveram um livro e estão em ambiente vulnerável. Isso tem de mudar", assinalou Marcus Rashford.