Rashford recorda regras "não negociáveis" de Van Gaal: «Multava-me todas as quintas-feiras...»

Marcus Rashford, avançado do Manchester United, recordou, em declarações à 'Sky Sports', a sua relação com Louis van Gaal, treinador que orientou os red devils entre 2014 e 2016, lembrando que o holandês o multava todas as quintas-feiras por causa de uma regra... "não negociável"."Lembro-me sempre das quintas-feiras", começou por dizer o inglês. "Costumava ser multado todas as quintas-feiras, mas era algo que estava totalmente fora do meu controlo. Mas é mesmo assim, tem a ver com o tipo de pessoa que Van Gaal era"."Ele costumava dizer-me que eu precisava de terminar todos os meus trabalhos da faculdade [antes de ir treinar] e que era algo que não era negociável. Mas também não me podia atrasar para os treinos... Só tinha 12 minutos para ir da faculdade ao treino...", acrescentou.Rashford deixou, no entanto, muitos elogios ao seu antigo treinador que, de resto, teve um papel essencial na sua formação. "Era de topo. Naquela altura, eu estava a receber muitos elogios e atenção, mas o mais importante para mim foram as palavras. Fazer parte da equipa principal do Manchester United fazia-me sorrir. Houve jogos difíceis. Lembro-me de um com o Tottenham, em que jogámos fora, em que ele [Van Gaal] me substituiu ao intervalo. No dia a seguir conversámos e eu não conseguia parar de sorrir na mesma", rematou.Refira-se que Rashford leva, na presente temporada, 25 golos e nove assistências pelo Manchester United em 38 jogos, o seu melhor registo desde que representa o clube.