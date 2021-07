Rashford vai ser operado ao ombro

Marcus Rashford pode ficar afastado dos relvados até três meses devido à operação a um ombro, à qual deverá ser submetido no final de julho, de acordo com a BBC. O avançado do Manchester United já vinha a queixar-se de dores há algum tempo e tomou a decisão depois de uma ressonância magnética. Desta forma, o regresso só deverá acontecer em outubro.