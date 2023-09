«Recusei relações sexuais e empurrou-me contra uma parede»: mais duas mulheres acusam Antony de agressão

Acusado pela ex-namorada de violência doméstica, Antony é agora visado por outras duas mulheres, que também o acusam de agressão. A imprensa brasileira revela que Rayssa de Freitas, uma estudante de Direito, e Ingrid Lana, bancária, dizem ter sido agredidas pelo jogador do Manchester United.



O 'Jornal Extra' dá conta de um relatório policial datado de maio do ano passado em que Rayssa acusa Antony e a influencer Mallu Ohana - ex-mulher de Dudu, médio do Palmeiras - de comportamento violento.



Tudo terá acontecido depois de uma noitada em São Paulo. Rayssa e Mallu estariam no banco traseiro do Range Rover do futebolista, com o cabeleireiro Rafa Contes ao lado de Antony, que conduzia o carro. Conta ela que não quis "continuar a diversão" e que por isso foi agredida e colocada fora do carro de forma violenta por parte de Antony e de Mallu.



A estudante acrescenta que saiu do carro depois de Antony parar num semáforo. O relatório policial acrescenta que um motociclista que seguia atrás da viatura terá assistido ao alegado ataque e que terá até anotado a matrícula do carro de Antony. Rayssa foi depois hospitalizada.



Já Ingrid Lana, bancária de 33 anos, relatou numa entrevista à 'TV Record' que foi vítima de agressões por parte do internacional canarinho. "Ele tentou ter relações sexuais comigo. Quando recusei empurrou-me contra uma parede e bati com a cabeça."



Tudo terá acontecido em outubro do ano passado, em casa do jogador, em Manchester. "Estava lá por razões profissionais. Convidou-me e quando lá cheguei percebi que tinha segundas intenções. Nunca fui amante de ninguém."



Os representantes de Antony emitiram um comunicado considerando que ambas as alegações são "infundadas".