Reforço do United metido em sarilhos: documentos falsos e pais fictícios para entrar na Europa

Amad Diallo, jovem jogador que o Manchester United contratou no mês passado à Atalanta, por 42 milhões de euros, e que se estreou na convocatória dos red devils terça-feira, na Taça de Inglaterra, frente ao West Ham, está metido em sarilhos. O futebolista, de 18 anos, foi multado em cerca de 48 mil euros em Itália, onde foi acusado de usar documentos falsos e pais fictícios para entrar na Europa a partir da Costa do Marfim.





A federação italiana multou o futebolista e o irmão, Hamed, que joga no Sassuolo, e os dois jogadores aceitaram o acordo, para evitar males maiores.Um comunicado revelou que os dois jogadores usaram documentos falsos que lhes permitiram reunir-se em Itália com uns pais fictícios. O irmão do jogador do United vai ter de pagar uma multa do mesmo valor.Uma investigação, levada a cabo pela procuradoria de Parma, concluiu que cinco adultos, envolvidos numa rede de tráfico de crianças, terão feito entrar os dois rapazes em Itália há seis anos, com um visto de família. Dois dos traficantes alegaram ser pais dos dois menores.Os documentos permitiram que Diallo assinasse um contrato com o Boca Barco, em 2015, e com a Atalanta, três anos mais tarde. Também consta que Amad Diallo Traore não é o seu verdadeiro nome e que Hamed muito provavelmente nem é seu irmão.Diallo e o irmão - que foram questionados e facultaram amostras de ADN às autoridades - não podem ser acusados porque tinham menos de 18 anos à altura dos factos, o que de qualquer forma não impediu a federação italiana de os multar.Os jogadores aceitaram a multa para evitar algo semelhante ao que aconteceu com Eriberto, antigo jogador do Chievo, em 2002. O brasileiro admitiu ter mentido no nome, idade e passaporte, de modo a garantir a permanência em Itália, pelo que acabou por ser suspenso por quatro meses.