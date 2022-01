Renovação de Bruno Fernandes parada

As negociações entre Bruno Fernandes e o Manchester United estão em ‘banho-maria’. De acordo com algumas publicações inglesas, os representantes do internacional português rejeitaram a primeira oferta tendo em vista a renovação de contrato e as negociações ficaram suspensas temporariamente.

Ambas as partes vão voltar a sentar-se à mesa, mas a cimeira apenas deverá ocorrer em maio. Bruno Fernandes, que recentemente bisou no empate (2-2) frente ao Aston Villa, termina contrato com os red devils em 2025 e, por isso, há ainda muito tempo para um entendimento.

Brentford vira-se para Eriksen

Sem clube desde que rescindiu com o Inter, em dezembro, Eriksen tem em mãos uma proposta do Brentford. O clube inglês oferece um contrato de seis meses (e opção por mais um ano) ao médio dinamarquês.