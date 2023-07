"Reunião secreta" pode antecipar regresso de Mason Greenwood ao Manchester United

A imprensa inglesa revela que o regresso de Mason Greenwood ao Manchester United recebeu um impulso importante, uma vez que o clube já teve a aprovação da Adidas, o principal patrocinador dos red devils, com quem terá reunido secretamente para falar do assunto.O jogador, de 21 anos, foi suspenso há 17 meses, depois de ter sido preso em janeiro do ano passado, acusado de violação. Foi entretanto, ilibado pelas autoridades, com a procuradoria a desistir de todas as acusações, mas ainda aguarda o desfecho de uma investigação interna, levada a cabo pelo clube.Embora tenha sido colocada a hipótese de o internacional inglês ser emprestado (a Atalanta estaria interessada), o 'The Sun' revela que esta aprovação por parte da Adidas, após uma "reunião secreta", pode fazer com que o jogador regresse a Old Trafford. É que, depois da luz verde da Adidas, muito provavelmente os outros patrocinadores farão o mesmo.O mesmo jornal explica ainda que muitos jogadores da equipa veem com bons olhos o regresso de Greenwood ao balneário.