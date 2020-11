Rio Ferdinand após derrota do Manchester United: «Estes jogadores precisam de um 'foguete'»

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United, diz que não sabe se Ole Gunnar Solskjaer tem as características necessárias para dar a volta ao atual estado de coisas no Manchester United. Depois do desaire frente ao Arsenal, na Premier League, os red devils foram ontem derrotados na Turquia pelo Basaksehir, na Liga dos Campeões, num jogo que ficou marcado por erros defensivos clamorosos.





"Espero que alguém naquele balneário esteja a arrasá-los e a perguntar 'isto foi a sério'? Será que está a alguém a dizer 'a culpa foi minha', a gritar ou a apontar o dedo? Certamente que está a acontecer, rezo a Deus para que esteja a acontecer", disse o antigo defesa na BT Sport.Ferdinand partilhou o balneário no United com Solskjaer e recorda que o norueguês não era o tipo de pessoa que levantasse a voz. "Era a personalidade dele. É muito calado, mas fazia comentários quando era necessário. Só espero que ele esteja muito 'animado' naquele balneário porque os jogadores precisam de um 'foguete'. A forma como estão a jogar, a inconsistência... Não há intensidade."