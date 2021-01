Rio Ferdinand cauteloso sobre eventual liderança do Man. United: «Não quero ser um meme»

O Manchester United pode isolar-se na liderança da Premier League, se vencer o Liverpool na próxima semana, mas Rio Ferdinand, antigo jogador dos red devils agora comentador televisivo, não quer fazer a festa antes do tempo.





Ferdinand recorda que há dois anos elogiou o treinador Ole Gunnar Solskjaer antes de a equipa ser eliminada na Champions e que foi alvo de críticas por isso."Tão depressa estás lá em cima como depois podes cair. O Tottenham e o Chelsea já foram líderes e caíram e já se fala dos seus treinadores. O Solskjaer tem experiência suficiente para saber que não pode deixar levar-se por isso. Faz parte de se viver num grande clube", disse Ferdinand aos microfones da BT Sport."Não quero voltar a ser um meme, mas como adepto de futebol é inevitável as pessoas exagerarem e emocionarem-se com estas coisas. Espero que no jogo com o Burnley [terça-feira] o United se mantenha em alta. Depois, no jogo com o Liverpool aí veremos se não é coisa de um dia ou se estamos lá em cima para ficarmos."