Rio Ferdinand crítica Manchester United: «Foi um choque com a realidade»

O Manchester United foi derrotado em casa pelo último classificado da Premier League, Sheffield United (1-2), e 'entregou' a liderança do campeonato ao rival City. Rio Ferdinand, antigo jogador dos red devils, criticou a exibição da formação de Solskjaer, considerando-a "sombria, sem vida", que não contou com o mesmo "Bruno Fernandes das últimas semanas, meses".





"Bruno Fernandes hoje [quarta-feira] não apareceu. Paul Pogba igualmente. Se alguém estava a começar a se entusiasmar em Old Trafford, com a posição em que a equipa estava, este foi um choque com a realidade. O Manchester United, em termos de reação, tem sido brilhante, mas hoje pareceu desmoronar", afirmou Ferdinand, na 'BT Sport'"[Marcus] Rashford e [Anthony] Martial não se viram, não fizeram nada", criticou."Na semana passada, frente ao Liverpool, foi uma exibição tremenda. Mas frente ao último classificado, foi pobre, sem vida... São exibições inconstantes que impedem de ganhar campeonatos", sublinhou. "É uma pena."