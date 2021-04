Rio Ferdinand e os convites de Barcelona e Real Madrid: «Disse que não ia a lado nenhum»

Rio Ferdinand fez quase toda a carreira no Manchester United (de 2002 a 2014), mas não foi por falta de convites que não rumou a outros grandes clubes. Em declarações ao 'Daily Mail', o antigo defesa inglês, agora comentador televisivo, conta que recusou propostas do Barcelona e do Real Madrid. Isto apesar de sempre ter tido na cabeça a ideia de um dia jogar no estrangeiro...





"Sempre pensei nisso. Lembro-me que depois de ganharmos ao Barcelona nas meias-finais da Liga dos Campeões de 2008 houve uma conversa com eles. Depois foi com o Real Madrid. Mas eu tinha escalado uma montanha para chegar ao United, para chegar a um clube onde sentia que ia ganhar. Como podes deixar isto? Disse ao meu empresário que não ia a lado nenhum", recorda o antigo central, agora com 42 anos.Ferdinand foi questionado sobre a possibilidade de se tornar treinador, à semelhança que fizeram outros jogadores seus contemporâneos, mas rejeitou liminarmente a ideia. "Vi a mudança no Frank Lampard e no Steven Gerrard. O banco consumiu-os e disse a mim próprio que não me deixaria apanhar por isso."