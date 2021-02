Rio Ferdinand e 'visita' de adeptos do Man. United em casa: «Quem é este rato descarado?»

Rio Ferdinand recordou no seu canal de 'YouTube' o dia em que um grupo de adeptos do Manchester United apareceu em sua casa a pressioná-lo para que renovasse o contrato. Foi em 2005 e o antigo jogador não ganhou para o susto.





"Estava um dia em casa e de repente tocaram à campaínha. Alguém pôs a mão em cima da câmara porque eu não conseguia ver quem era. Então pensei 'quem é este rato descarado? Vou lá fora ver o que se passa e lutar, porque não gosto que tomem estas liberdades em minha casa'. Por isso saltei o muro, olhei por cima do portão e vi uns 10 ou 15 indivíduos, tipos com balaclavas e gorros, todos muito agitados", contou o antigo defesa."Depois pensei 'eles vêm para me assaltar a casa?' Felizmente um deles gritou 'assina o contrato!' Aí percebi que eles não vinham roubar, era apenas futebol. E respondi 'Por que vêm à minha casa? Se eu seguisse as vossas mulheres a casa e esperasse do lado de fora com os meus companheiros, ficariam felizes? Certamente que não. Não venham à minha casa, vocês não vão à casa do Beckham ou do Roy Keane, por que vêm aqui? Que raio se passa convosco?'", prosseguiu Rio Ferdinand.E a conversa continuou: "Eu disse-lhes 'no final disto tudo vou renovar, vou ficar. Não quero ir a lado nenhum, mas estou a negociar. Deixem-me negociar."Rio Ferdinand ficou em Old Trafford até 2014.