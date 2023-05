Rio Ferdinand rendido a Bruno Fernandes: «É notável o que está a fazer»

Rio Ferdinand não ficou indiferente ao facto de o Manchester United ter colocado fim à série de dez jogos consecutivos sem perder do Aston Villa, num jogo decidido com um golo de Bruno Fernandes . No seu podcast 'Rio Ferdinand presents FIVE', o antigo jogador inglês começou por dirigir-se a Unai Emery, técnico dos villains."Parámos a série de dez jogos sem perder deles. Unai Emery fazia milagres e quem o parou? Bruno [Fernandes]. Senta-se Unai. Toma um banho de realidade e conhece o teu lugar", referiu o ex-central, que deixou depois elogios ao médio português, tendo aproveitado para deixar uma 'bicada'... ao Arsenal."Nós merecemos vencer o jogo. Viste os números do Bruno? Uau. É notável o que está a fazer. Se estivesse no Arsenal provavelmente teria uma estátua agora no Emirates com os números que tem conseguido", apontou.Rio Ferdinand mostrou ainda não ter dúvidas de que estará Bruno Fernandes será igualmente capitão do Manchester United na próxima época. "Penso que vai ser a 100%. Desde que Bruno assinou, tem sido o jogador com mais impacto que tivemos. Está a usar a braçadeira enquanto Maguire não joga. Penso que é uma progressão natural para ele ser o capitão na próxima temporada", explicou.Recorde-se que Bruno Fernandes soma 11 golos e 12 assistências pelo Manchester United esta época, tendo realizado 52 jogos pelos red devils até ao momento.