Rio Ferdinand revela mensagem de Ferguson que quase o deixou em lágrimas

Para lá da conversa em torno das chuteiras roubadas no balneário do Manchester United, Rio Ferdinand aproveitou a presença de Ravel Morrison para o surpreender com uma mensagem de Sir Alex Ferguson, que deixou o próprio antigo defesa central dos red devils emocionado. A mensagem tinha como propósito obter uma curta dedicatória ao jogador de 28 anos, mas o resultado acabou por ser outro...





"Enviei uma mensagem ao último treinador que te orientou na Premier League, o Chris Wilder, e pedi tambéma o Fergie [Sir Alex Ferguson] para me dar umas cinco palavras sobre ti. Ele respondeu-me: 'Rio, a primeira e última impressão que tive do Ravel enquanto miúdo foi que ele tinha sempre e espaço. Estava sempre pronto a receber a receber a bola, algo que era pouco comum na sua idade. Envia-lhe os meus cumprimentos. Outra coisa que valorizei nele, e que nenhum outro jogador fez, foi vir ter comigo ao meu gabinete no dia seguinte à sua estreia entregar-me uma carta a agradecer-me. Fiquei pasmado, Rio. O rapaz tinha um bom coração. Só que acabou por ser arrasado pela sua envolvência'. Quase comecei a chorar, 'mano'...", assumiu o antigo central dos red devils.Ao ouvir aquela mensagem, Morrison não escondeu a emoção e lembrou essa tal partida de estreia. "Quando me estreei foi... nem sei explicar. Não encontro palavras para tal. Ouvir algo assim vindo do Sir Alex é algo que te toca, sabes? Porque se pudesse teria voltado atrás e mudado 90% da minha vida", assumiu o antigo jogador dos red devils, que se estreou aos 17 anos, numa eliminatória da Taça da Liga diante do Wolverhampton.