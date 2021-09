Rio Ferdinand: «Se Cristiano Ronaldo não chegar aos 30 golos ficarei surpreendido»

Rio Ferdinand, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo aquando da primeira passagem do português pelo Manchester United e um dos maiores entusiastas do regresso de CR7 a Old Trafford, está convicto que o avançado não vai desiludir.





"As pessoas dizem que ele já não é isto ou aquilo, mas a verdade é que foi o melhor marcador da Serie A na época passada. Há quem diga que perdeu qualidades, mas continua a ser melhor do que os restantes", explica o antigo defesa, citado pela imprensa inglesa, que foi um dos primeiros a telefonar a Ronaldo quando surgiram rumores de que o português podia estar a caminho do Manchester City."Espero que vê-lo marcar entre 25 a 30 golos esta época em todas as competições. Se não chegar aos 30 ficarei surpreendido", acrescentou.Sobre as preocupações de alguns adeptos, que temem que o desenvolvimento de jovens como Greenwood e Rashford possa ser afetado pela presença de Ronaldo na equipa, Rio Ferdinand garante que acontecerá precisamente o contrário. "Se eu fosse o Rashford ou Greenwood seria o miúdo mais feliz do mundo neste momento. Eles têm a oportunidade de trabalhar com alguém como o Cristiano, algo que parecia impossível, um jogador com grande ambição. Eles têm de ser 'esponjas', têm de ser aprendizes. Têm de o ver. Se eu fosse um miúdo naquela equipa tornar-me-ia obcecado por ele."