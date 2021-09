Rivaldo rendido a Cristiano Ronaldo: «Um verdadeiro exemplo de dedicação e profissionalismo»

Já retirado dos relvados, o brasileiro Rivaldo mantém uma coluna no site de uma casa de apostas na qual, semana após semana, vai deixando a sua análise ao sucedido no mundo do futebol. A mais recente conta com elogios a Cristiano Ronaldo, muito por culpa do arranque a todo o gás do português, com quatro golos em três jogos no Manchester United.





"Não é uma surpresa tendo em conta o tipo de jogador que o Cristiano Ronaldo é, com a sua qualidade técnica, experiência e personalidade, que são capazes de criar impacto imediato. Ele tomou a decisão correta em assinar pelo United em vez do Real Madrid, pois em Inglaterra tem mais apoio da imprensa e os adeptos adoram-no. Mesmo tendo 36 anos, continua numa forma muito boa e acredito que irá muitos golos nesta sua segunda passagem pelo clube e irá ajudar a equipa a ganhar troféus. É um verdadeiro exemplo de dedicação e profissionalismo, tanto no futebol como noutras áreas. Com ele no clube, os outros jogadores dão um passo em frente, mostram mais compromisso e sentem maior motivação para render a bom nível. Isso pode ser o catalisador para o United lutar pelo título da Premier League e até mesmo ir bem longe na Liga dos Campeões", escreveu o antigo internacional brasileiro, no site da Bet Fair.