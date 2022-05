Ronaldo comenta publicação de página de fãs e desmente declaração que correu mundo

«Não estou acabado»: a frase de Cristiano Ronaldo enquanto agradecia aos adeptos do United «Não estou acabado»: a frase de Cristiano Ronaldo enquanto agradecia aos adeptos do United

A carregar o vídeo ...

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CRISTIANO RONALDO (@ronaldo7club)

Cristiano Ronaldo recorreu esta terça-feira às redes sociais para desmentir que, no final do jogo de ontem frente ao Brentford, tenha referido: "Não estou acabado" . O internacional português comentou a publicação de uma página de fãs no Instagram."Eu não disse isso", escreveu a conta oficial do avançado do Manchester United, num comentário que já conta com 15 mil gostos em cerca de cinco horas.Cristiano Ronaldo, recorde-se, apontou - de penálti - um dos golos do triunfo dos red devils na receção ao Brentford (3-0)