Ronaldo e Bruno Fernandes com menos férias: Ten Hag quer antecipar a pré-época em duas semanas

O jornal inglês 'Mirror' avança que Erik ten Hag quer antecipar em duas semanas a pré-época do Manchester United, pelo que os jogadores terão menos férias do que o previsto.O técnico holandês pretende insistir no trabalho físico em Carrington durante as duas primeiras semanas, de modo a que os jogadores estejam em condições de colocar em prática o estilo de futebol que ele pretende implementar.Estava previsto que Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e companhia se apresentassem para a nova época a 4 de julho, mas Ten Hag quer tê-los disponíveis para trabalhar a 20 de junho.O holandês - que durante esta semana vai ter conversas individualizadas com os jogadores, por zoom - viu os últimos jogos da equipa e não ficou propriamente impressionado com os níveis físicos da equipa.O treinador, que vai deixar o Ajax no final desta época, acredita que muitos dos fracos desempenhos dos red devils esta época ficaram a dever-se aos baixos índices físicos e à falta de preparação dos jogadores.