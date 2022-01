«Ronaldo fora do onze»: comentador inglês abre porta da titularidade no Man. United a Cavani

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paul Merson, antigo futebolista inglês, de 53 anos, agora comentador, entende que Cristiano Ronaldo deve deixar o onze do Manchester United."Considero firmemente que o Ronaldo devia ser deixado de fora", explicou Merson ao portal 'Sportskeeda'. "Isso não vai acontecer, mas o Cavani devia ocupar o lugar dele na frente com o Jadon Sancho, oMarcus Rashford e o Mason Greenwood de prevenção para jogarem nas alas."O comentador, antigo internacional, explica que há algo de estranho a passar-se nos bastidores dos red devils. "Alguma coisa não está bem, penso que algo se passa por trás da equipa e eu não gosto do que estou a ver."Merson acredita que o Manchester United, atual 7.º classificado na Premier League, vai ter de lutar muito para garantir um lugar nos quatro primeiros e o consequente acesso direto à Liga dos Campeões. "Não sabemos o que esperar deste Manchester United. Tiveram sorte frente ao Norwich e não ganharam ao Newcastle fora. Não vejo esta equipa a acabar entre os quatro primeiros. Se conseguirem, será uma grande época para eles."