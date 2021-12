Ronaldo sai do jogo a correr para o balneário e adepto atira: «Quando tens vontade tens de ir»

Cristiano Ronaldo foi uma das figuras na vitória do Manchester United diante do Arsenal, ontem à noite, marcou dois golos e chegou aos 801 tentos na carreira. Mas na parte final do jogo o avançado português pediu para ser substituído, o que inicialmente gerou alguma preocupação entre os adeptos dos red devils que estiveram em Old Trafford, que temeram uma possível lesão.Ao minuto 88 Ronaldo fez sinal ao banco a pedir a substituição. Michael Carrick acedeu, fez entrar Anthony Martial para o seu lugar, mas o português não foi sentar-se junto dos companheiros, dirigindo-se, em vez disso, a correr para o balneário.Alguns adeptos comentaram o sucedido nas redes sociais, dizendo que muito provavelmente CR7 teve uma súbita necessidade de ir à casa de banho. "Quando tens vontade, tens mesmo de ir", escreveu um adepto, citado pelo jornal 'The Sun'.