Ronaldo tenta dar toque português à ementa do Man. United mas há um prato que não convence

O jornal inglês 'The Sun' avança este domingo que Cristiano Ronaldo convenceu os chefs do Manchester United a acrescentarem alguma da sua comida de eleição ao cardápio da equipa, mas que nem todos os pratos foram bem recebidos pelos companheiros do português nos red devils.





O capitão da Seleção Nacional, que segue uma dieta muito rígida e dá grande relevância à alimentação, faz seis refeições por dia, com especial ênfase nas proteínas.Um dos pratos colocados à disposição da equipa foi bacalhau, que não causou grande problema. Mas houve outras especialidades que não acolheram as preferências dos craques do Manchester United."Ele gosta de polvo, mas a maioria dos jogadores nem se aproxima dele, mesmo sendo um dos pratos de eleição do Ronaldo", contou fonte do clube ao jornal."O Ronaldo tentou convencer alguns deles relativamente à comida portuguesa, mas os que esperavam comer frango assado com piri piri ficaram dececionados. O Cristiano gosta de proteínas, fatias de presunto, ovos e abacates. E os chefs estão a tentar fazer com que ele tenha alguma da sua comida preferida", acrescentou a mesma fonte.