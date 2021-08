Ronaldo vs Bruno Fernandes: Quem vai bater as bolas paradas?

'Quem vai bater as bolas paradas no Man. United?' Uma questão que foi imediatamente levantada assim que o Manchester United avançou para a contratação de Cristiano Ronaldo. Isto porque, desde a sua chegada aos red devils, tem sido Bruno Fernandes a assumir a grande maioria dos penáltis e dos livres diretos com hipótese de remate à baliza. Assim, aparentemente está aberta uma 'guerra' entre os compatriotas.





No entanto, os números são claramente favoráveis ao médio, de 26 anos, desde 2017, ou seja, quando ingressou no Sporting. A comparação que inclui as últimas quatro temporadas, engloba então uma época de Ronaldo no Real Madrid e as três que passou na Juventus.Em termos de penáltis, Bruno Fernandes bateu 26 e apenas falhou um, ou seja, converteu com sucesso 25, o que se traduz numa taxa de eficácia de 96,15 por cento. Já Cristiano Ronaldo assumiu a marcação de 31 penáltis e apenas fez golo em 26, representado 83,87 por cento de eficácia.Na marca dos onze metros, o médio supera o avançado, mas nos livres a diferença é ainda maior.Desde 2017, Bruno Fernandes tentou fazer golo de livre em 58 ocasiões e marcou em cinco, equivalendo a uma taxa de aproveitamento de 8,62 por cento. Já Ronaldo tentou por 67 vezes, mas apenas fez golo em uma, ou seja, a taxa de eficácia reduz-se a 1,49 por cento.A pergunta continua no ar, mas tudo é especulação, pois pode ser resolvido pelo treinador ou pelos próprios jogadores, no balneário. Mas, a verdade das estatísticas dá clara vantagem a Bruno Fernandes.