Rooney dá 'dica' a Ten Hag para o jogo com o Liverpool: «Não jogaria com Ronaldo e Rashford»

O Manchester United entra em campo frente ao vice-campeão Liverpool, na segunda-feira, na última posição da tabela classificativa, depois de ter registado duas derrotas nas duas primeiras jornadas da Premier League - a última com números preocupantes frente ao Brentford (0-4).

Depois do 'desastre' na segunda jornada da prova, Wayne Rooney acredita que Erik ten Hag deveria fazer sérias alterações na equipa, a começar desde logo pelo ataque. Em artigo de opinião no 'The Times', o antigo avançado e capitão dos red devils, assumiu que o português Cristiano Ronaldo e o inglês Marcus Rashford deveriam ser afastados da equipa no duelo da 3.ª ronda do campeonato.

"Eu não jogaria com Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford [frente ao Liverpool]. Se eu estivesse na posição de Ten Hag, a minha principal preocupação seria sentir a energia dos jogadores em campo. O facto de o Manchester United ter fracassado em contratar um '9' significa que eles confiaram em Cristiano Ronaldo para assumir o comando frente ao Brentford, mesmo que ele não tivesse muito tempo de treino com a equipa. Pareceu-me que ele precisava de tempo para estar em forma. Ten Hag precisa de energia em campo e isso pode significar uma saída de Cristiano Ronaldo das opções", começou por escrever o ex-internacional inglês que hoje orienta o DC United, da Major League Soccer (MLS).

O ex-companheiro de equipa do astro luso reconheceu o talento e qualidade de CR7, mas sublinhou a necessidade de o Manchester United começar a planear o futuro, apostando em jogadores mais jovens para o seu plantel. "[O Cristiano Ronaldo] É um grande jogador e vai marcar sempre golos, mas a tarefa de Ten Hag é a de construir uma equipa que possa competir pelo título em três ou quatro anos. E isso significa reconstruir uma equipa com jogadores jovens", atirou, assumindo ainda ter sido "difícil assistir à humilhação com o Brentford". "Nunca tinha visto o Manchester United tão em falta nessas necessidades básicas. Se não correres, se não te esforçares, vais perder com qualquer equipa", terminou.