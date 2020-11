Rooney pressionou Ferguson quando Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United

A história de Rooney e Manchester United estão para sempre ligadas mas três anos depois da saída para o Everton (esteve depois no DC United e agora é treinador/jogador no Derby County) ainda há muitas feridas por sarar. Num podcast dos red devils, Rooney recorda esses tempos e reconhece que os adeptos ainda não lhe perdoaram.





"A nossa relação era boa. Complicou-se um pouco quando pedi para sair. Percebo que tenham ficado frustrados mas estavam a acontecer várias coisas e eu também não estava contente com o caminho que o Manchester United estava a seguir. Ainda hoje alguns adeptos não me perdoaram e eu entendo", refere a propósito do momento em que abandonou o clube que representou de 2004 a 2017.Muito antes, já Rooney tinha pensado sair. "Quando o Manchester United vendeu Tévez e Cristiano Ronaldo propôs-me renovar o contrato mas eu queria saber que jogadores iriam ser contratados e perguntei mas Ferguson respondeu-me que não tinha nada a ver com isso. Disse-lhe que então seria melhor ir-me embora", conta.Apesar desta pressão acabou por ficar. "Ferguson sabia que ao responder-me assim deixava um aviso para todo o grupo. Agora entendo que não fazia sentido que um jovem jogador fosse ao gabinete do treinador perguntar-lhe isso", sustenta.