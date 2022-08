Rooney sobre Casemiro: «Será aquilo que o Manchester United realmente precisa? Creio que não»

Wayne Rooney comentou este domingo a transferência de Casemiro para o Manchester United, colocando em causa o facto de o médio-defensivo ser a peça que os red devils precisavam para melhorar o plantel.

Através de uma coluna de opinião no 'The Times', o ex-capitão do Manchester United, que atualmente dirige o DC United da MLS, diz que os 'diabos vermelhos' deveriam estar a apostar em jogadores mais jovens "com 20 e poucos anos" e não em atletas como Casemiro e Eriksen que, apesar da qualidade que têm, não asseguram o futuro do clube.

"[Casemiro] É um bom jogador, mas será aquilo que o Manchester United realmente precisa? Creio que não. É uma contratação que acontece após o 'não' de De Jong. O ideal seria o United estar a contratar jogadores com 20 e poucos anos, e o Casemiro é um pouco semelhante a Christian Eriksen - alguém que sempre foi um bom jogador, mas será que eles conseguirão ajudar o clube a dar o passo em frente? Frenkie de Jong, a primeira opção de Ten Hag, poderia encaixar melhor nesse perfil", começou por escrever o ex-internacional por Inglaterra, sublinhando: "A transferência de Casemiro parece que surgiu do nada, e sinceramente ficaria surpreendido se me dissessem que tinha sido um jogador identificado como uma prioridade quando Ten Hag chegou ao clube. Parece-me que, uma vez que não conseguiram contratar De Jong, que apenas se viraram para o Casemiro porque se mostrou disponível."