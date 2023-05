Roy Keane: «Dar palmadinhas nas costas de De Gea é ridículo. É o trabalho dele»

? "That's his job"



Roy Keane's very honest opinion on David de Gea pic.twitter.com/hz61ilE2Jx — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 28, 2023

Roy Keane, antigo capitão do Man. United, criticou David de Gea após o guarda-redes espanhol receber o prémio ‘Golden Glove’ da Premier League referente a 2022/23. A premiação foi entregue no final do encontro entre os red devils e o Fulham de Marco Silva (2-1) , numa partida onde De Gea defendeu um penálti que manteve a equipa de Erik Ten Hag 'viva' pela disputa do resultado."Eles estão a dar-lhe palmadinhas nas costas, eu cá mandava-o embora. Ele não vai fazer com que o Man. United ganhe troféus novamente. Esta ideia de felicitá-lo é ridícula, é o trabalho dele", afirmou o irlandês no programa 'Super Sunday' da Sky, no rescaldo do jogo.O guarda-redes manteve a baliza a zeros em 17 dos 38 jogos da equipa de Manchester na Premier League, mais três ‘clean sheets’ que Alisson do Liverpool e Nick Pope do Newcastle. Ainda assim, é expectável que seja o último ano do guardião de 32 anos com a camisola dos reds.Recorde-se que um dos nomes associados para suceder ao espanhol é Diogo Costa , guardião do FC Porto.