Roy Keane disse que não via liderança no Man. United e Harry Maguire já lhe respondeu

A derrota do Manchester United frente ao Arsenal foi o mote das críticas de Roy Keane, antigo jogador dos reds que considerou não haver liderança em Old Trafford. O irlandês disse mesmo não ver homens "com quem possamos estar nas trincheiras", mas Harry Maguire, o capitão do United, já lhe respondeu.





"Não estamos dependentes do que se passa no exterior, especialmente depois de um resultado negativo. Não queremos introduzir pensamentos negativos no balneário, tentamos manter-nos sempre positivos", explicou Maguire na conferência de imprensa de antevisão da partida de hoje, com o Basaksehir, para a Liga dos Campeões."Mas posso dizer com total segurança que há muitos líderes em campo. Eu sou o capitão e vejo muita liderança à minha volta, tanto no plantel como na equipa técnica", afiançou.