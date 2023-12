Roy Keane e Jamie Carragher elegem a maior 'flop' no plantel do Man. United: «Uma desilusão»

A época do Manchester United continua abaixo das expectativas e os comentadores não poupam a equipa de Erik ten Hag nas suas análises. Agora, no podcast 'Stick to Football', os antigos futebolistas Roy Keane e Jamie Carragher não esconderam o que pensam dos recentes desempenhos de Onana, guarda-redes que o clube inglês contratou no verão ao Inter e que é considerado por ambos uma "desilusão"."A maior desilusão tem sido o André Onana", atirou o antigo defesa dos red devils. "Penso que o Manchester United fez bem em livrar-se do De Gea, mas o clube ter trazido outro guarda-redes e ele estar a lutar assim..."Jamie Carragher também se mostra pouco impressionado com o guardião camaronês e ainda acrescenta outro nome. "Para mim as maiores desilusões na Premier League esta época são os guarda-redes do Manchester United e do Arsenal [David Raya]. Têm estado muito mal depois de terem chegado aos respetivos clubes como 'melhorias' relativamente aos guarda-redes anteriores, mas a verdade é que a situação ficou a mesma ou, até retrocedeu, com a entrada deles", explicou por sua vez o antigo futebolista do Liverpool.O Manchester United é 6.º na Premier League, a 9 pontos do líder Arsenal. Na Liga dos Campeões os red devils são últimos no Grupo A, ainda com hipóteses matemáticas de se apurarem para os oitavos de final.