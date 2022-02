Roy Keane não poupa jogadores do Man. United: «Encontraram uma forma de perder o jogo»

Roy Keane arrasou a exibição do Manchester United, que foi ontem eliminado da Taça de Inglaterra pelo Middlesbrough, nos penáltis. O antigo médio dos red devils considerou o desempenho da equipa "insuficiente", considerando ainda que "falta liderança"."Falei da forma como o Manchester United podia ganhar o jogo mas o que eles fizeram foi encontrar uma forma de o perder. Isso não é um bom sinal. Temos de ser críticos. A primeira parte foi fantástica, mas estão a jogar com uma equipa do Championship. Perder com uma equipa do Championship em casa na Taça de Inglaterra obviamente não é nada bom", disse o irlandês, em declarações à ITV Sport.Keane deixa um recado a Ralf Rangnick e insiste na falta de liderança. "É possível jogar sempre ao mesmo nível quando se tem liderança na equipa. Claro que o Middlesbrough ia pressionar na segunda parte, mas tens de controlar isso. Quando sofreram o golo estavam em inferioridade numérica, os jogadores vão vêm para trás. É aí que digo que é preciso liderança na equipa, um tipo que diga 'ok, caímos durante uns 10 ou 15 minutos, mas estamos a jogar com o Middlesbrough e vamos dar a volta a isto'."O antigo médio, de 50 anos, considerou ainda que esta derrota pode ter implicações nos próximos jogos. "Acrescenta mais pressão."