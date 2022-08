Roy Keane 'rasga' McTominay e Fred: «Não são suficientemente bons»

Roy Keane, ex-jogador do Manchester United, tem sido um feroz crítico do rumo dos red devils nos últimos anos. Após novo desaire, desta vez frente ao Brighton (1-2) em Old Trafford, o antigo médio voltou a deixar críticas, mirando Fred e McTominay, que considera não terem qualidade suficiente para representar a equipa."As decisões e a inteligência futebolística, em particular de Fred... e eu já digo isto há muito tempo. Fred e McTominay não são suficientemente bons. Eles não vão colocar o Manchester United novamente a competir no topo. Vemos isto todas as semanas. Eles não estão à altura", atirou.O irlandês pediu ainda paciência aos adeptos com Ten Hag: "Deêm uma oportunidade ao homem. Não o podemos criticar no primeiro jogo. Deêm-lhe dinheiro. Ele precisa de contratar. Há problemas no clube, há mais protestos dos adeptos hoje. Existem grandes problemas no United."