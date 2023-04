Sabitzer e o empate com o Sevilha: «Sofremos dois golos estúpidos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcel Sabitzer teve uma primeira parte incrível frente ao Sevilha, com dois golos em seis minutos (14' e 21') que davam a ideia de que o Manchester United teria a eliminatória na mão. Contudo, o Sevilha conseguiu empatar com dois autogolos de Malacia e Maguire já perto do final, deixando, assim, a eliminatória em aberto para o jogo da segunda mão (2-2).

Em declarações no final da partida, o avançado austríaco assumiu ser "difícil encontrar as palavras certas" para analisar o jogo, lamentando os "dois golos estúpidos" que a equipa sofreu e que acabam por dificultar a tarefa para o jogo em Sevilha.

"É difícil encontrar as palavras certas. Este jogo foi uma montanha-russa de emoções. Temos de matar logo o jogo. O empate no final não é o resultado que queríamos levar daqui hoje. Tivemos oportunidades [para matar o jogo]. Controlámos mas infelizmente sofremos dois golos fáceis. Não podemos sofrer este tipo de golos. Estamos muito desapontados com o resultado", começou por dizer o ponta de lança, em declarações à 'BT Sports'.

"Numa competição como esta temos de estar focados até ao final. Os últimos minutos foram um pouco estranhos. Dois golos estúpidos. Não era isto que queríamos. Quando estás a ganhar por 2-0 em casa tens de vencer o jogo", terminou.