Saída de Juan Mata pode dar camisola de sonho a Bruno Fernandes

Depois de um ano e meio a atuar com a camisola 18, Bruno Fernandes poderá em 2021/22 voltar ao seu número predileto, o 8. Segundo o 'Mirror', a mudança de camisola pode estar em cima da mesa para a nova época, já que o atual detentor da mesma, o espanhol Juan Mata, estará de saída e poderá abrir espaço para essa troca.





É público o carinho do médio pelo número que vestiu ao serviço da Udinese e do Sporting. No entanto, desde que chegou a Manchester, foi-lhe negada a possibilidade de usar a camisola de eleição, já que a mesma era utilizada por Juan Mata, internacional espanhol que atua no clube desde 2014.Na temporada que terminou, Bruno Fernandes usou o número 18 - espanto seria não ter, também, o número oito - e até admitiu o apreço pela camisola. "É um número de que gosto. Nos últimos três anos, joguei com o 8 porque é o número que meu pai tinha como jogador, é o meu aniversário e é o número que eu gosto. O 18, por outro lado, também é o aniversário da minha mulher. Além disso, vi o Paul Scholes a jogar com ele e, para mim, ter essa camisola e usar esse número também é incrível e que sei que tem muita responsabilidade", confessou o médio, que na temporada que agora terminou apontou 18 golos na Premier League.