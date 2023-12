«Saíram como um bando de derrotados»: Gary Neville arrasa exibição Manchester United

O Manchester United fechou o ano com mais uma derrota, agora diante do Nottingham Forestede Nuno Espírito Santo, e Gary Neville não poupou a equipa. O antigo jogador dos red devils, comentador televisivo na 'Sky', considerou mesmo que a exibição da equipa foi "horrível"."O Manchester United está de volta àquilo que é, inconsistente e horrível. Os jogadores saíram do campo como um bando de derrotados. Os adeptos estão muito desapontados", considerou o antigo defesa."A dada altura da época conseguiram dar resposta com vitórias importantes, mas agora regressaram ao seu pior. Não tenho bem a certeza do que é esta equipa do Manchester United. É difícil de ver", acrescentou, visivelmente desiludido.