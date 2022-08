Sancho: «A última semana foi muito dolorosa para nós»

Jadon Sancho esteve em evidência no triunfo (2-1) do Manchester United sobre o rival Liverpool, em jogo da terceira jornada da Premier League. O extremo internacional inglês abriu a contagem após uma bela iniciativa individual na grande área e no final fez questão de sublinhar o quão importante era para a equipa e para os adeptos conquistarem o primeiro triunfo da temporada.

"Significa muito. Os nossos dois primeiros jogos não correram muito bem e hoje tínhamos de dar a volta por cima. A última semana foi muito dolorosa para nós, sabíamos que tínhamos de dar uma resposta e penso que hoje mostrámos aos nossos adeptos o que somos capazes de fazer. Agora temos de continuar a jogar da mesma forma que fizemos hoje em todos os jogos que vêm pela frente. Estou feliz por termos conseguido os três pontos, agora é olhar em frente", começou por dizer o camisola '25' dos red devils, antes de explicar o momento do 1-0: "Não me apercebi no momento quanto tempo tinha [para rematar], mas depois que vi o defesa no chão tive de me recompor para conseguir a finalização."