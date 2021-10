Schmeichel aconselha Jadon Sancho a colocar os olhos em Ronaldo: «Pode ser tão bom quanto ele»

Peter Schmeichel considera que Jadon Sancho transporta um grande fardo às costas, tudo por 'culpa' dos 85 milhões de euros que o Manchester United pagou no último verão pela sua transferência do Borussia Dortmund. Mas o antigo guarda-redes dos red devils - que também jogou no Sporting - deixou um conselho ao jovem jogador, de 21 anos.





"É um valor muito, muito alto e parece que é muito pesado para ele neste momento. Mas se ele olhar para o Ronaldo pode dizer 'vou fazer algo parecido com isto, posso ser tão bom quanto ele. Tenho o que é necessário, posso ser tão bom quanto ele'", explicou o antigo guardião dinamarquês.Schmeichel mostra-se entusiasmado com o regresso de Ronaldo a Old Trafford, comparando o seu impacto à chegada de Cantona ao clube, em 1992. "É isto que ele traz. Tem 36 anos, quase 37, mas parece talhado para os grandes momentos, vimos isso quando marcou na Champions [ao Villarreal]. Está numa forma fantástica e isso acontece porque ele leva o futebol muito a sério. Ele come, dorme, bebe e treina futebol, toda a sua vida gira em torno disto. Quando o Eric [Cantona] chegou também trouxe algo de diferente para o nosso balneário porque ele era diferente, fazia as coisas de forma diferente."